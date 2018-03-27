FAW представит флагманский кроссовер Besturn R9 в апреле в Пекине

Как сообщили в компании флагманский кроссовер FAW Besturn R9 дебютирует на автосалоне в Пекине, который начнет работать в следующем месяце.

Besturn R9 получит увеличенную решетку радиатора, узкие фары, светодиодные ходовые огни, рейлинги на крыше, а также задние светодиодные фары.

В салоне кроссовера будет применена стилистика как у Xenia R7. Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена 1,2-литровым мотором, оснащенным турбиной, который выдаст 143 л.с. и будет работать в паре с пятискоростной механикой или шеступенчатым автоматом, а вот система привода будет только на переднюю ось.