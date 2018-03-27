В Нью-Йорке могут представить электромобиль от MINI

Британская культовая компания MINI посетит Нью-Йорк с новым загадочным автомобилем. Сегодня новинка была анонсирована видеотизером.

Что именно покажет MINI пока неизвестно, но в ролике она продемонстрировала Cooper и под ним написала слоган «Приходите посмотреть, что у него внутри».

Эксперты полагают, что завтра MINI представит предсерийный электрический хэтчбек. На то, что это будет именно электрокар, указывает еще и логотип компании на капоте показанного в тизере автомобиля. Такой логотип автомобильный бренд намерен использовать в своих электрокарах.



По некоторым данным в первом полностью электрическом «Мини» будет установлена силовая установка от BMW i3.

Если эта информация подтвердится, то британский хетчбек будет проезжать на одном заряде около 200 км.

Первый прототип электрокара MINI показали еще в прошлом году и уже тогда было сказано, что модель пойдет в серию и ее начнут собирать в Оксфорде.

