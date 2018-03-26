Пьяный лихач врезался в дорожный знак в Илеке и погубил пассажира. Это смертельное ДТП было зафиксировано 25 марта в 05:15 утра на улице Чапаевской.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что 30-летний водитель автомобиля Toyota Cavalier, сев за руль в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и врезался в дорожный знак.

32-летний пассажир иномарки получил тяжелые травмы и погиб до приезда медиков.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подозреваемому грозит от двух до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.