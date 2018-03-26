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В Прикамье автобус с туристами чуть не свалился с обрыва

ДТП
26.03.2018 23:15
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Дорожный инцидент с туристическим автобусом произошел в Чусовском районе.

В Прикамье автобус с туристами чуть не свалился с обрыва. Этот дорожный инцидент произошел в Чусовском районе. Туристический автобус протаранила легковушка, его отбросило с трассы, и он чудом не скатился в обрыв к реке Вильве.

В момент ДТП автобус возвращался с горнолыжного комплекса «Такман» вместе с туристами.

Произошло чудо — автобус встал на краю крутого обрыва, под которым течет река Вильва. Никто из людей не пострадал.

 

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