В Прикамье автобус с туристами чуть не свалился с обрыва. Этот дорожный инцидент произошел в Чусовском районе. Туристический автобус протаранила легковушка, его отбросило с трассы, и он чудом не скатился в обрыв к реке Вильве.

В момент ДТП автобус возвращался с горнолыжного комплекса «Такман» вместе с туристами.

Произошло чудо — автобус встал на краю крутого обрыва, под которым течет река Вильва. Никто из людей не пострадал.