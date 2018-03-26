Жесткое ДТП на востоке Карелии‍, пострадали двое

Два жителя Пудожского района пострадали в серьезной аварии на востоке Карелии.

Сегодня, 26 марта, около 9.35 на 455 километре трассы А-119 в Карелии произошло столкновение Nissan X-Trail и ВАЗ-2115.

За рулем «Лады» находилась 47-летняя женщина. Она получила травмы и была госпитализирована. Внедорожником управлял 52-летний мужчина, его повреждения не были столь серьезными и он находится на амбулаторном лечении.

Сотрудники ГИБДД ведут проверку обстоятельств ДТП.