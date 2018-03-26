Трагическое ночное ДТП в Саранске: погиб водитель «Лады-Приоры»

25 марта в 0.25 случилось трагическое ночное ДТП в Саранске. В аварии погиб водитель «Лады-Приоры».

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зафиксировано в Саранске 25 марта. Это единственное смертельное дорожно-транспортное происшествие минувшей недели.

Установлено, что водитель «Лады-Приоры» напротив дома № 25 на улице Ульянова в Саранске протаранил припаркованный ЗАЗ «Сенс».

От страшного удара водитель российского авто погиб на месте происшествия.