В минувшую субботу в Курске водитель, двигаясь задним ходом, сбил женщину «на зебре»‍. Пострадавшая доставлена в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 56-летняя женщина, случилось 24 марта примерно в 13:50 около дома №2В по Красной Армии.

Полиция выяснила, что 60-летний водитель «Лады Ларгус» выезжал задним ходом с парковки торгового центра. Доехав до «зебры», он совершил наезд на женщину, переходившую дорогу.

В результате женщину с ушибом голени увезли в больницу. Проверка показала, что водитель трезв.