Серьезная дорожная авария, в которой пострадал пожилой мужчина, случилась вечером в минувшую субботу.

В субботу вечером В Курске водитель KIA сбил 92-летнего пенсионера-нарушителя. Пенсионер госпитализирован с многочисленными ушибами и переломами.

Полиция установила, что ДТП произошло 24 марта в центре Курска на пересечении улиц Радищева и Садовой. Там 92-летний пешеход начал переходить проезжую часть в неположенном месте — прямо на перекрестке. 32-летний водитель кроссовера KIA Sportage совершил наезд на пенсионера.

В результате пострадавший получил многочисленные переломамы и ушибами и его экстренно увезли на «Скорой».

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.