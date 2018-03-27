В России назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники

Российские аналитики из Автостат подготовили рейтинг самых популярных и продаваемых кроссоверов и внедорожников на российском рынке по итогам февраля.

За этом период россияне приобрели 53 380 новых кроссоверов и внедорожников, что превышает прошлогодний результат на 26,5%.

За два месяца этого года российские дилеры реализовали 94 968 автомобилей данного сегмента. Что превышает прошлогодний результат на 31,1% больше.

Лидерство в прошлом месяце осталось за кроссовером Hyundai Creta с, который был продан в количестве 5 937 единиц, что на 46,4% больше.

Кроссовер Рено Дастер располагается на втором месте по популярности с показателем 3 659 реализованных единиц, что на 12,9% больше. Третьим самым продаваемы внедорожником стал LADA 4×4, продажи которого составили 2 678 единиц, что на 32.3% больше.

Четвертое и пятое место в рейтинге оказалось за Renault Kaptur (2 667 шт.; +45,1%), который к слову ранее был на строчку выше, а также Volkswagen Tiguan (2 523 шт.; +44,9%).

Список кроссоверов по итогам первых двух месяцев года выглядить несколько иначе. В первой тройке оказались: Hyundai Creta (9 770 шт.; +47,6%), Renault Duster (6 169 шт.; +21,2%) и KIA Sportage (5 536 шт.).

Источник: Автостат.