Suzuki за 20 лет присутствия в РФ продала более 290 тыс. своих авто

В понедельник 26 марта российский офис компании Suzuki сообщил, что с 1998 года они реализовали на российском рынке более 290 тысяч автомобилей.

В частности, говорится о 293 тыс. реализованных авто. Как отмечает пресс-служба компании, сейчас дилерская сеть состоит из 52 автосалонов, которые располагаются по всей России. Некоторые из дилеров работают с маркой все 20 лет.

Между тем в этом году производитель на российском рынке намерен увеличить продажи на 20-30%. В прошлом году дилеры компании реализовали пять тысяч автомобилей.

Одной из самых ярких новинок Suzuki в этом году станет обновленный кроссовер Vitara. Также россиян марка порадует и спецверсиями автомобилей.