BMW анонсировала премьеру нового электрокроссовера на базе BMW X3

В основе новинки расположится платформа BMW X3, а его серийное производство стартует в 2020 году. При этом премьера нового электрокроссовера на базе BMW X3 будет проходить в апреле этого года на автосалоне в Пекине.

Новинка будет представлена в качестве концепта, причем в этом году поклонников марки ожидает не один концепт, так как в компании анонсировали презентацию в течении 2018 года новых концептов.

Что касается нового электрокроссовера, то уже известно, что он на одной подзярядке проедет 480 километров.

Предполагается, что во внешности кроссовер не сильно будет отличаться от BMW X3. К 2025 году в модельной линейке BMW появится 25 серийный электрифицированных автомобилей.