Об еще одной новой отзывной кампании в понедельник 26 марта сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В агентстве сообщили, что Mercedes-Benz в России отзывает еще 4419 автомобилей Mercedes-Benz С-/GLC-класса.

Под действие сервисной кампании попали модели, которые были проданы в стране в период с 2013 по 2017 г. В качестве причины отзыва называют электростатический разряд, который приводит к срабатыванию подушки безопасности водителя.

На транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Владельцев отзывных авто в ближайшее время проинформируют о необходимости посетить дилерский центр.