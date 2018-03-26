Skoda запускает продажи своих автомобилей в Сингапуре

В Сингапуре чешский автопроизводитель открыл свой первый шоу-рум, в котором и будут осуществляться продажи автомобилей. Импортёром марки стала компания Volkswagen Group Singapore (VGS).

На старте продаж для покупки в Сингапуре будет доступно пять моделей автопроизводителя, в дальнейшем модельный ряд расширится.

Старт продаж автомобилей на новом рынке стал одним из пунктов в стратегии развития Skoda до 2025 года.

Первые модели компании, которые стали доступны на новом рынке это Skoda Rapid Spaceback, Octavia и Octavia RS, Superb, Karoq и Kodiaq. Полноценные поставки машин стартуют в мае этого года.