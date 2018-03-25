Эксперты составили ТОП-10 городов России по продажам новых авто

Аналитики агентства Автостат составили ТОП-10 городов России по продажам новых авто за период январь-февраль.

В список не вошли столица России и Северная столица, которые являются лидерами с объёмами продаж 28,4 и 13,1 тысяч автомобилей соответственно.

Среди других города РФ лидером становится столица Республики Татарстан – Казань, где дилеры реализовали три тысяч новых автомобилей.

На втором месте располагается Екатеринбург, в котором было продано 2 840 новым машин. В тройке лидеров расположилась Самара с результатом 2 360 машин.

Четвертая и пятая строчка по продажам новых авто оказалась за Нижним Новгородом и Краснодаром. Объёмы реализованных машин в этих городах составили 2 360 и 2 280 ед. соответственно.