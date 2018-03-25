Об этом свидетельствуют данные аналитиков «АвтостатИнфо», которые опубликовали рейтинг самых востребованных авто D-класса на вторичном авторынке по итогам февраля 2018 года.

За отчетный период продажи таких авто с пробегом составили 30 778 ед., что на 6,7% меньше.

Volkswagen Passat стал лидером D-класса на вторичном авторынке и был продан в количестве 3 502 ед, что хуже на 4,7%.

На втором месте расположилась Mazda6 с пробегом, которую перепродали в количестве 1 774 ед.(-1%). Ford Mondeo расположился в тройке лидером с показателем 1625 авто, что на 9% меньше.

Четвертая и пятая строчка досталась Mercedes-Benz C-Класса (1510 ед., -11%) и BMW 3-Серии (1507 ед. 0,3%).

Во второй пятерке самых продаваемых машин D-класса на вторичном авторынке оказались: