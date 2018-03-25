В России назвали самые надежные подержанные автомобили 2017 года

Автомобильные эксперты назвали самые надежные автомобили в России на вторичном рынке. Данный рейтинг возглавил Ford Focus, который в автопарке РФ занимает долю 1,26%.

Второе место закрепилось за седан Opel Astra H, а на третьем месте Skoda Octavia второго поколения с долей 0,91%.

Как сообщает портал «ГазетаDAILY», среди марок, которые признаны самыми надежными оказались Lexus и Land Rover, а также Toyota и Nissan.

Напомним, что ранее американцы из Consumer Reports назвали другой рейтинг самых надежных автомобилей.

В компании на протяжении более десяти лет изучают автомобили, проверяя их качество, надежность, а также проводят ряд других тестов для авто и учитывают отзывы автовладельцев.

В прошлый раз эксперты опубликовали рейтинг самых надёжных немецких автомобилей 2018 года, получивших 4 или 5 звезд.

Итак, самыми надежными был назван кроссовер Audi Q3 и спортивный автомобиль Porsche 911. Также в список вошли Audi A4, Audi A4 Allroad, BMW 2 Series Coupe, BMW 3 Series, BMW 5 Series, BMW 7 Series, а также Mercedes-Benz E-Class и американский вариант Volkswagen Passat.