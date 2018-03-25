Компания Mercedes-Benz продолжает серию роликов с ТОП-5 технологий, автомобилей и истории немецкой марки.
Mercedes-Benz показала на видео топ-5 современных технологий компании
25.03.2018 12:06
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В этот раз компания на видео показала технологии, которые от прототипов добрались до серийного производства. В рейтинг попали системы автономного управления и системы безопасности.
В ТОП включили технологии, которые ранее были продемонстрированы на концептуальных автомобилях, а теперь их можно заказать в качестве опции.
Ранее Mercedes-Benz составила ТОП-5 своих самых роскошных автомобилей, а на днях компания Porsche выбрала спорткары с лучшим разгоном.
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