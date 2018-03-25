Mercedes-Benz показала на видео топ-5 современных технологий компании

В этот раз компания на видео показала технологии, которые от прототипов добрались до серийного производства. В рейтинг попали системы автономного управления и системы безопасности.

В ТОП включили технологии, которые ранее были продемонстрированы на концептуальных автомобилях, а теперь их можно заказать в качестве опции.

Ранее Mercedes-Benz составила ТОП-5 своих самых роскошных автомобилей, а на днях компания Porsche выбрала спорткары с лучшим разгоном.

