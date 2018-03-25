На предстоящем весеннем аукционе Морриса Лесли, который продет 28 апреля, продадут с молотка немало редких и уникальных автомобилей со всего мира. При этом с молотка этого аукциона уйдут сразу три интересных автомобиля, которые были особо отмечены экспертами.

Так, были названы самые интересные автомобили аукциона Морриса Лесли и первым по списку оказался французский автомобиль Amilcar Type C4 Skiff.

Этот экземпляр выпустили в 1923 году, а сама модель выпускалась в период с 1922 по 1929 год. В свое время эта модель пользовалась хорошим спросом.

В салоне машины сидения отделаны кожей, а в движение её приводил пятицилиндровый V-образный двигатель.

На втором месте располагается не менее интересная модель — Ford Granada 3000 XL Coupé. Выставленный на аукцион автомобиль был выпущен в 1975 году.

Его в движение приводит трехлитровый шестицилиндровый двигатель, который выдает 138 лошадиных сил мощности.

Пробег этого автомобиля составляет 69 373 км, а зарегистрирован он в Великобритании. За этот лот планируют выручить не менее десяти тысяч фунтов стерлингов.

За третий интересный лот планируется выручить как минимум 12 тысяч фунтов стерлингов и это модель Ford Capri 1600 GT XL. За весь период его производства, а именно с 1968 по 1986 г. он был реализован в количестве более 1,9 миллиона единиц.

Отличается автомобиль уникальным золотым цветом кузова, а выставленный на продажу экземпляр находится в идеальном состоянии.