Появилась некоторая информация о новом спортивном BMW M5‍

В Сети раскрыли некоторую информацию про новую спортивную версию BMW M5. По данным одного из пользователей, под капотом BMW M5 будет установлен 4,0-литровый 603-сильный мотор. По данным пользователя он уже оформил заказ на автомобиль, но почему-то он не рассказал о стоимости нового поколения M5.

Напомним, что BMW M5 получит 625-сильную версию M5 Competition Package, причем на конвейер такой вариант станет уже в апреле.

Так, мощность битурбированного мотора с таким пакетом вырастет на 25 л.с. до 625 л.с., а показатель крутящего момента будет немного больше, чем 750 Нм.

Но несмотря на все улучшения недавно мы сообщали, что в компании BMW приостановили производство своего седана M550i, а причиной является несоответствие модели новым экологическим стандартам.