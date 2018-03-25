Названы самые успешные молодые автомобильные марки

Каждый год на рынке появляется несколько новых компаний, некоторые возрождают, но большинство создают. О многих автопроизводителях мало кто, слышал, они выпускают дорогие автомобили ограниченной партией. Другие создаются для конкретного рынка.

Но есть молодые компании, которые оказались известны за короткий срок и среди таких Tesla, которая появилась в 2003 году и по началу ее никто не воспринимал серьезно, а сейчас она задает тенденции на рынке электрокаров.

Также стоит вспомнить китайскую марку Haval, которая была создана китайской компанией Great Wall. Сейчас внедорожники Haval продаются на российском рынке и спрос на модели бренда только растет, а модельный ряд компании постоянно обновляется и расширяется.

Также недавно Mercedes-Benz снова возродил бренд Maybach, под этим именем выпускают люксовые автомобили, которые опят же пользуются большим спросом в РФ.