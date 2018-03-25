На рынок вышел обновлённый пикап Dongfeng Rich на базе Nissan Navara‍

Китайская компания Dongfeng начала продажи обновленной версии своего пикапа Rich, который создавался на базе модели Nissan Navara. Обновленный пикап относится к 2018 модельному году и в отличие от предшественника получил изменения в экстерьере и интерьере.

Так, у пикапа появилась новая радиаторная решетка, обновленный передний и зданий бамперы, а также обновленные фары и задние фонари.

В салоне Dongfeng Rich 2018 модельного года теперь предлагается двухцветная передняя панель, новый руль, обновленная приборная панель, а также новая информационно-развлекательная система с семидюймовым экраном.

Моторная гамма представлена модернизированным 2,5-литровым двигателем мощностью 140 л.с. при 305 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет шестискоростная механика.

Также доступен и прежний 2,4-литровый 139-сильный бензиновый мотор, который работает с пятискоростной механикой и системой привода на заднюю или обе оси.

Оценен пикап в 85 800 юаней минимум, тогда ка топовый вариант обойдется за 121 800 юаней. В переводе на российский рубль цена составит от 774 000 до 1 099 000 рублей.