В Сети появились изображения нового поколения автомобиля «Нива»

На компьютерной визуализации художники показали своё видение новинки, причем создавалась внешность модели без учета слухов про Х-стиль.

По некоторым данным, новый Lada 4×4 в трехдверном исполнении может быть выполнен в новом фирменном стиле Lada, но дизайнеры решили использовать в новом Lada 4×4 «Нива» дизайн оригинальной модели, но с изменениям.

Стоит отметить, что это всего лишь рендерные изображения и они не имеют ничего общего с планами АвтоВАЗа. Ранее сообщалось, что российский автогигант со сменой поколения существенно изменит Lada 4х4. Для нее модернизируют платформу, а точнее изменят передний подрамник и моторный отсек.

Инженеры «АвтоВАЗа» планируют изменить тележку таким образом, чтобы новая Lada 4х4 не уступала по проходимости текущей генерации.

Предполагается, что со сменой поколения полностью изменятся и моторы, они будут позаимствованы у Renault. Также у французов возьмут и трансмиссию.

О сроках выхода нового поколения Lada 4х4 не сообщается. Недавно директор по дизайну АвтоВАЗа Стив Маттин в общении с журналистами RNS рассказал, что АвтоВАЗ сделает новую Lada 4×4 похожей на старую.