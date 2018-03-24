Вечером в пятницу, 23 марта, фура сбила двух пешеходов и врезалась в грузовик на М-10 в Тверской области.

Серьезная авария в которой пострадали два человека, была зафиксирована 23 марта в 22:10 на 327-м километре трассы М-10.

Полиция установила, что фура Volvo с полуприцепом, ехала в сторону Москвы. 61-летний водитель превысил безопасную скорость, потерял управление и съехал на правую обочину.

Там грузовик совершил заезд на двух пешеходов – 49-летнего и 34-летнего мужчин. После чего водитель протаранил другой большегруз с полуприцепом, который стоял на обочине в результате другого ДТП.

Пострадавших пешеходов доставили в ЦРБ.