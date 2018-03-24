Водитель грузовика в Ульяновской области протаранил четыре машины, трое пострадали

В минувшую пятницу, 23 марта, водитель грузовика в Ульяновской области протаранил четыре машины, трое людей пострадали.

Массовое ДТП произошло 23 марта в 17:00 на 22 км дороги «Ульяновск-Димитровград-Самара» в Чердаклинском районе Ульяновской области.

Как установили сотрудники ГИБДД, 32-летний мужчина за рулем грузовика «Мерседес» протаранил на светофоре остановившуюся «Ладу Приору». От удара легковушку кинуло на стоящую впереди маршрутную «Газель», которая отлетела на Toyota RAV4, а иномарка врезалась в Исузу АС-4N.

В результате аварии три пассажирки «Газели» получили травмы. Две из них госпитализированы, одной назначили амбулаторное лечение.