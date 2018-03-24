Сегодня в Чебоксарах произошло жесткое ДТП: Kia заехала в лужу и в нее врезался ВАЗ-2114.
В Чебоксарах Kia заехала в лужу и в нее врезался ВАЗ
24.03.2018 23:08
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В субботу, 24 марта, в Чебоксарах произошло ДТП Киа и «четырнадцатой». По предварительной информации отечественный автомобиль влетел в иномарку, застрявшую в луже.
Авария произошла в 11:20 на Марпосадском шоссе. Въехав в глубокую лужу, иномарка резко остановилась. В нее врезалась «ВАЗ-2114» и протащила ее на несколько метров вперед.
По предварительным данным, в салоне Kia в момент аварии находился маленький ребенок.
Информация о пострадавших уточняется.
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