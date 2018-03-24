В Чебоксарах Kia заехала в лужу и в нее врезался ВАЗ

В субботу, 24 марта, в Чебоксарах произошло ДТП Киа и «четырнадцатой». По предварительной информации отечественный автомобиль влетел в иномарку, застрявшую в луже.

Авария произошла в 11:20 на Марпосадском шоссе. Въехав в глубокую лужу, иномарка резко остановилась. В нее врезалась «ВАЗ-2114» и протащила ее на несколько метров вперед.

По предварительным данным, в салоне Kia в момент аварии находился маленький ребенок.

Информация о пострадавших уточняется.