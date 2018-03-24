Сегодняшним вечером два такси разбились всмятку в очередной аварии в Омске.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей такси произошло вечером 24 марта, в районе улицы Степанца на Левобережье.

Обе машины такси разбились буквально всмятку. Так как авария произошла у перекрестка, на нем образовался дорожный затор.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.