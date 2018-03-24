Смертельное ДТП в Омске, погиб пенсионер на «Тойоте»

Сегодня утром произошло смертельное ДТП на Красноярском тракте в Омске. В результате аварии погиб пенсионер на «Тойоте».

Крупное ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром, 24 марта, около 9:45. На Красноярском тракте столкнулись «Тойота-Кариб» и ВАЗ-21099.

Установлено, что 62-летний мужчина на за рулем «Тойота-Кариб» ехал по Красноярскому тракту со стороны улицы Менделеева в направлении проспекта Королева. Водитель выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21099, которым управлял 25-летний парень.

От страшного удара водитель «Тойты» получил смертельные травмы и скончался на месте, до приезда скорой. Водитель отечественного авто получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники полиции проверяют обстоятельства и причины ДТП.