Страшное ДТП на Кубани: двое погибли, двое в больнице

Страшное ДТП с погибшими произошло накануне вечером на Кубани воле села Владимировка под Новороссийском.

23 марта в 22:30 в пригороде Новороссийска в районе села Владимировка произошло жесткое столкновение автомобилей «Лада Приора» и «БМВ». От мощного удара погибли 16-летняя девочка и ее мать. Еще двое госпитализированы.

Установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречку и протаранил встречный автомобиль «БМВ Х3» под управлением 28-летнего водителя.

В результате столкновения на месте погибла 16-летняя пассажирка «Лады Приоры». Ее мать, женщина 1980 года рождения, была госпитализирована и скончалась в больнице.

Оба водителя доставлены в горбольницу №1 города Новороссийска с травмами различной степени тяжести.

Идет проверка обстоятельств ДТП.