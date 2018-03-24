Страшное ДТП с погибшими произошло накануне вечером на Кубани воле села Владимировка под Новороссийском.
Страшное ДТП на Кубани: двое погибли, двое в больнице
24.03.2018 21:57
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23 марта в 22:30 в пригороде Новороссийска в районе села Владимировка произошло жесткое столкновение автомобилей «Лада Приора» и «БМВ». От мощного удара погибли 16-летняя девочка и ее мать. Еще двое госпитализированы.
Установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречку и протаранил встречный автомобиль «БМВ Х3» под управлением 28-летнего водителя.
В результате столкновения на месте погибла 16-летняя пассажирка «Лады Приоры». Ее мать, женщина 1980 года рождения, была госпитализирована и скончалась в больнице.
Оба водителя доставлены в горбольницу №1 города Новороссийска с травмами различной степени тяжести.
Идет проверка обстоятельств ДТП.
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