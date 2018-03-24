В Новокузнецке 17-летний угонщик устроил ДТП на «Ниссане». Угнав иномарку, парень не справился с управлением и врезался в сугроб.

30-летний мужчина заявил в отдел полиции Новокузнецка об угоне своего автомобиля «Ниссан», припаркованного возле одного из домов на улице Пушкина. В ходе расследования правоохранители нашли иномарку в сугробе на соседней улице.

Полиция установила, что автомобиль угнал 17-летний парень, брат девушки, в гостях у которой находился потерпевший мужчина.

Подозреваемый решил устроить «покатушки» на чужой машине, потерял управление и врезался в сугроб.

Сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством.