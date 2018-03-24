ДТП в Кемерове: фура провалилась под асфальт

В пятницу, 23 марта, произошло ДТП в Кемерове, в результате которого фура провалилась под асфальт.

Серьезное ДТР произошло 23 марта в городе Кемерове на улице Космической. Там на проезжей части провалился асфальт и в эту дорожную ловушку попала груженая фура, пишут очевидцы в группе «Регион-42 Кемерово».

Свидетели аварии уточняют, что она произошла на улице Космическая в Заводском районе Кемерова. Провалившись, большегрузный автомобиль не смог самостоятельно выехать из ловушки.

