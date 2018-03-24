Лобовое ДТП со «Скорой» в Иванове — у Киа «морда в хлам»

Накануне в Иванове произошло лобовое ДТП со «Скорой». в результате столкновения у Киа серьезные повреждения — как говорится, «морда в хлам».

По словам очевидцев инцидента, он произошел на улице Смирнова у Пассажа. Там иномарка «Киа» и медицинский автомобиль «УАЗ-буханка» столкнулись лоб в лоб.

Столкновение было таким сильным, что у Киа полностью разбита передняя часть. А у отечественного УАЗа» только погнулся бампер.

В аварии никто не пострадал.

Подробности инцидента уточняются сотрудниками ГИБДД.