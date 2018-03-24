Накануне в Иванове произошло лобовое ДТП со «Скорой». в результате столкновения у Киа серьезные повреждения — как говорится, «морда в хлам».
Лобовое ДТП со «Скорой» в Иванове — у Киа «морда в хлам»
24.03.2018 23:55
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По словам очевидцев инцидента, он произошел на улице Смирнова у Пассажа. Там иномарка «Киа» и медицинский автомобиль «УАЗ-буханка» столкнулись лоб в лоб.
Столкновение было таким сильным, что у Киа полностью разбита передняя часть. А у отечественного УАЗа» только погнулся бампер.
В аварии никто не пострадал.
Подробности инцидента уточняются сотрудниками ГИБДД.
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