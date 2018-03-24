Вчера, 23 марта, «Шкоду» разорвало пополам в жутком ДТП на трассе Иваново-Родники.

Накануне в 19:20 у деревни Рябинки в Ивановской области произошла страшная автокатастрофа.

По предварительным данным, водитель «Шкоды Октавии» возвращался на свою полосу после обгона. Неудачный маневр привел к тому, что иномарку закрутило и она врезалась во встречный внедорожник «Рендж Ровер»

Мощный удар привел к тому, что «Шкоду» разорвало пополам.

К счастью, участники ДТП не пострадали, хоть автомобили получили серьезные механические повреждения.