Сегодня утром БТР врезался в Nissan на объездном шоссе в Чите. К счастью, в аварии никто не пострадал.
БТР врезался в Nissan на объездном шоссе в Чите
24.03.2018 21:09
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Утром 24 марта в Чите произошло столкновение автомобиля Nissan Wingroad и бронетранспортёра (БТР). Транспортные средства столкнулись на объездном шоссе в районе городского кладбища.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, автомобилист на Nissan Wingroad поворачивал с улицы Курнатовского на объездную трассу. Водитель проигнорировал знак «Уступите дорогу», а в это время по главной приближался БТР.
В аварии никто не пострадал, иномарка получили механические поврежддения.
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