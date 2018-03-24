Сегодня утром БТР врезался в Nissan на объездном шоссе в Чите. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Утром 24 марта в Чите произошло столкновение автомобиля Nissan Wingroad и бронетранспортёра (БТР). Транспортные средства столкнулись на объездном шоссе в районе городского кладбища.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, автомобилист на Nissan Wingroad поворачивал с улицы Курнатовского на объездную трассу. Водитель проигнорировал знак «Уступите дорогу», а в это время по главной приближался БТР.

В аварии никто не пострадал, иномарка получили механические поврежддения.