Автоледи устроила ДТП в Череповце, ребенок‍ в больнице

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, случились накануне, 23 марта, в Череповце.

Автоледи устроила ДТП в Череповце, 23 марта в 19 часов у дома № 6 на улице Рыбинской.

Как предварительно установили сотрудники полиции, автоледи 1976 года рождения, находясь за рулем кроссовера «Мицубиши Аутлендер», выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу «Киа Серато» под управлением 37-летнего мужчины.

В аварии пострадал мальчик 2009 года рождения, который находился на заднем сидении «Киа». У ребенка диагностировано сотрясение мозга.

Идет проверка обстоятельств ДТП.