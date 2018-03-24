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Автоледи устроила ДТП в Череповце, ребенок‍ в больнице

ДТП
24.03.2018 21:04
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, случились накануне, 23 марта, в Череповце.

Автоледи устроила ДТП в Череповце,  23 марта в 19 часов у дома № 6 на улице Рыбинской.

Как предварительно установили сотрудники полиции, автоледи 1976 года рождения, находясь за рулем кроссовера «Мицубиши Аутлендер», выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу  «Киа Серато» под управлением 37-летнего мужчины.

В аварии пострадал мальчик 2009 года рождения, который находился на заднем сидении «Киа». У ребенка диагностировано сотрясение мозга.

Идет проверка обстоятельств ДТП.

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