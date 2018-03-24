Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, случились накануне, 23 марта, в Череповце.
Автоледи устроила ДТП в Череповце, ребенок в больнице
24.03.2018 21:04
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Автоледи устроила ДТП в Череповце, 23 марта в 19 часов у дома № 6 на улице Рыбинской.
Как предварительно установили сотрудники полиции, автоледи 1976 года рождения, находясь за рулем кроссовера «Мицубиши Аутлендер», выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу «Киа Серато» под управлением 37-летнего мужчины.
В аварии пострадал мальчик 2009 года рождения, который находился на заднем сидении «Киа». У ребенка диагностировано сотрясение мозга.
Идет проверка обстоятельств ДТП.
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