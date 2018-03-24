В США град нанес колоссальный ущерб автомобилистам

Пострадали не только автомобили владельцев из США, но и машин дилерских центров, которые оказались на открытой площадке и после града стекла их были побиты, а на кузове остались следы.

Несколько дней назад в штате Флорида, Алабама и Джорджия прошел невероятный ливень и град. В некоторых районах град едва помещался в руку взрослого человека.

Фото и видео очевидцы опубликовали в Сети. На одном из видео засняли момент, как на машинах разбивались стекла от града.

