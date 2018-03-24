Пострадали не только автомобили владельцев из США, но и машин дилерских центров, которые оказались на открытой площадке и после града стекла их были побиты, а на кузове остались следы.
В США град нанес колоссальный ущерб автомобилистам
24.03.2018 17:14
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Несколько дней назад в штате Флорида, Алабама и Джорджия прошел невероятный ливень и град. В некоторых районах град едва помещался в руку взрослого человека.
Фото и видео очевидцы опубликовали в Сети. На одном из видео засняли момент, как на машинах разбивались стекла от града.
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