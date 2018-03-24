Новое поколение Peugeot 508 получит «заряженную» версию GTi

В конце февраля компания Peugeot официально представила новое поколение автомобиля Peugeot 508 , позже его показ состоялся на автосалоне в Женеве в этом месяце.

При этом в компании заговорили и о заряженной версии модели новой генерации, которая получит приставку к названию GTi.

По предварительным данным такая модификация лифтбека должна появится уже осенью этого года.

Ожидается, что под капотом Peugeot 508 GTi будет турбированный четырехцилиндровый двигатель, который выдаст 270 лошадиных сил мощности.