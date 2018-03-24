Как известно презентация электрического кроссовера I-Pace состоялась в начале марта.
Jaguar на видео показала бесшумный кроссовер I-Pace
24.03.2018 15:02
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Недавно производитель опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировала бесшумность нового кроссовера.
В видео показан кроссовер, который едет по улицам Монако на скорости. Напомним, что официальная презентация первого полностью электрического кроссовера марки Jaguar проходила в рамках Женевского автосалона.
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