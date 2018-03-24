Jaguar на видео показала бесшумный кроссовер I-Pace

Недавно производитель опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировала бесшумность нового кроссовера.

В видео показан кроссовер, который едет по улицам Монако на скорости. Напомним, что официальная презентация первого полностью электрического кроссовера марки Jaguar проходила в рамках Женевского автосалона.

Более подробно о новинке портал ТвоёАвто сообщал ранее.