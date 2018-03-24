В сети компания Brabham Automotive опубликовала видеотизер, анонсируя свой первый суперкар, который представят в конце весны.
Возрожденная Brabham опубликовала видеотизер нового гиперкара
24.03.2018 14:51
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Как сообщают в компании, презентация новинки состоится в мае, но более точные сроки будут названы позднее.
Brabham Automotive принадлежит сыну Джека Брэбэма Дэвида, который является трехкратным чемпионом Формулы-1. Название для новинки будет BT62.
Официальных подробностей о суперкаре нет, а согласно неофициальной информации, дорожный гиперкар будет оснащен восьмицилиндровым двигателем, а ближайшим конкурентом BT62 может стать McLaren Senna.
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