Возрожденная Brabham опубликовала видеотизер нового гиперкара

В сети компания Brabham Automotive опубликовала видеотизер, анонсируя свой первый суперкар, который представят в конце весны.

Как сообщают в компании, презентация новинки состоится в мае, но более точные сроки будут названы позднее.

Brabham Automotive принадлежит сыну Джека Брэбэма Дэвида, который является трехкратным чемпионом Формулы-1. Название для новинки будет BT62.

Официальных подробностей о суперкаре нет, а согласно неофициальной информации, дорожный гиперкар будет оснащен восьмицилиндровым двигателем, а ближайшим конкурентом BT62 может стать McLaren Senna.

