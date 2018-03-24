В Сети опубликован первый рендер купеобразного Ford Mustang

Дизайнеры Motor1 решили подготовить компьютерную визуализацию, представив, как будет выглядеть Ford Mustang в версии кросс-купе.

Причиной, по которой зарубежные дизайнеры решили подготовить рендер, стало недавнее заявление представителей компании Ford о выпуске электрического кросс-купе, которое будет основано на модели Mustang.

Впрочем, художники отметили, что этот рендер и реальный автомобиль вряд ли будут похожи.

Но при этом представленный на изображении Ford Mustang выглядит достаточно интересно.