Продажи автомобилей в Китае в феврале упали на 10%

В прошлом месяце на самом крупном в мире автомобильном рынке зафиксировали существенный спад продаж, аналитики это связывают с местными крупными праздниками.

В Китае в прошлом месяце было продано 1 475 500 новых автомобилей, что на 9,6% меньше чем в феврале 2017 года.

За первые два месяца в стране дилеры продали 3 931 700 авто, а это на 2,1% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Самый большой прирост в Китае показал концерн Volkswagen – 253 200 авто (+13,5%). Также хороший прирос оказался у General Motors – 265 994 ед. (+7,8%).

В 2018 году прогнозируют продажи новых автомобилей на уровне 24 718 000 автомобилей, а это должно быть на 4% больше в сравнении с прошлым годом.