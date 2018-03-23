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В центре Ульяновска женщину сбил автомобиль, водитель скрылся

ДТП
23.03.2018 19:20
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Дорожная авария с пострадавшим произошла в Ленинском районе Ульяновска в минувший четверг.

Вчера, 22 марта, в центре Ульяновска женщину сбил автомобиль, после чего водитель скрылся.

Предварительно установлено, что ранним утром на улице Красноармейской 28-летняя женщина-пешеход попала под колеса неустановленного автомобиля с неустановленным водителем.

В момент аварии пострадавшая находилась на «зебре». После аварии водитель не обратил внимания на упавшую женщину, а просто скрылся с места происшествия.

Постраавшую осмотрели медики и отпустили домой на лечение.

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