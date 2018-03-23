Водитель «Волги» в Йошкар-Оле сбил 3-летнего мальчика

Накануне днем водитель «Волги» в Йошкар-Оле на Молодежной сбил 3-летнего мальчика.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, было зафиксировано 22 марта в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Марий Эл.

Полиция установила, что возле дома по улице Молодежной в Йошкар-Оле водитель ГАЗ-3110 двигался задним ходом и не заметил 3-летнего мальчика.

В момент аварии ребенок гулял с мамой.

Ребенок отделался ушибами и ему рекомендовано амбулаторное лечение.