Накануне днем водитель «Волги» в Йошкар-Оле на Молодежной сбил 3-летнего мальчика.
Водитель «Волги» в Йошкар-Оле сбил 3-летнего мальчика
23.03.2018 19:11
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, было зафиксировано 22 марта в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Марий Эл.
Полиция установила, что возле дома по улице Молодежной в Йошкар-Оле водитель ГАЗ-3110 двигался задним ходом и не заметил 3-летнего мальчика.
В момент аварии ребенок гулял с мамой.
Ребенок отделался ушибами и ему рекомендовано амбулаторное лечение.
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