Сегодня в Сыктывкаре поймали водителя, сбившего ребенка. Им оказался мужчина 1960 года рождения на автомобиле Toyota Land Cruiser.

23 марта в 13:20 в Сыктывкаре на улице Первомайской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель, сбивший 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, скрылся с места ДТП.

В этот же день его задержали сотрудники полиции. Виновником аварии оказался сыктывкарец 1960 года рождения на автомобиле Toyota Land Cruiser.

Десятилетний пешеход получил ушиб голени.

Виновнику ДТП грозит административная ответственность.