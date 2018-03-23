Сегодня в Сыктывкаре поймали водителя, сбившего ребенка. Им оказался мужчина 1960 года рождения на автомобиле Toyota Land Cruiser.
В Сыктывкаре поймали водителя, сбившего ребенка
23.03.2018 19:02
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23 марта в 13:20 в Сыктывкаре на улице Первомайской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель, сбивший 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, скрылся с места ДТП.
В этот же день его задержали сотрудники полиции. Виновником аварии оказался сыктывкарец 1960 года рождения на автомобиле Toyota Land Cruiser.
Десятилетний пешеход получил ушиб голени.
Виновнику ДТП грозит административная ответственность.
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