Накануне в Магаданской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина-пешеход.
Водитель-пенсионер покалечил женщину в поселке Палатка
23.03.2018 23:55
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22 марта водитель-пенсионер покалечил женщину в поселке Палатка Хасанского района. Эта дорожная авария произошла в 22.15 в поселке Палатка Хасынского района.
Установлено, что напротив дома №14 на улице Центральная, 68-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Town Ace сбил женщину-пешехода.
Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в Хасынскую районную больницу, идет проверка обстоятельств ДТП.
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