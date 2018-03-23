Накануне в Магаданской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина-пешеход.

22 марта водитель-пенсионер покалечил женщину в поселке Палатка Хасанского района. Эта дорожная авария произошла в 22.15 в поселке Палатка Хасынского района.

Установлено, что напротив дома №14 на улице Центральная, 68-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Town Ace сбил женщину-пешехода.

Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в Хасынскую районную больницу, идет проверка обстоятельств ДТП.