В минувший четверг, 22 марта, автоледи из Мордовии устроила ДТП на «встречке» и попала в больницу.

В Чамзинском районе Мордовии возле посёлка Комсомольский зафиксировано серьезное ДТП, в котором пострадала женщина.

Как установила республиканская ГИБДД, женщина-водитель за рулем «Лады Калины» ушла в занос на 5 км автодороги подъезд к п. Комсомольский от автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с «Приорой».

Автоледи пострадала и была госпитализирована. У женщины диагностирована закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По факту аварии проводится проверка.