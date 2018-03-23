В минувший четверг, 22 марта, автоледи из Мордовии устроила ДТП на «встречке» и попала в больницу.
Автоледи из Мордовии устроила ДТП на «встречке» и попала в больницу
23.03.2018 18:03
11 0
В Чамзинском районе Мордовии возле посёлка Комсомольский зафиксировано серьезное ДТП, в котором пострадала женщина.
Как установила республиканская ГИБДД, женщина-водитель за рулем «Лады Калины» ушла в занос на 5 км автодороги подъезд к п. Комсомольский от автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с «Приорой».
Автоледи пострадала и была госпитализирована. У женщины диагностирована закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарииcomments powered by HyperComments