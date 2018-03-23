Несколько дней назад представители компании Volkswagen подтвердили возможность выпуска модели Volkswagen Arteon в кузове универсал, но как обычно подробности о проекте не раскрывают.
Опубликованы первые изображения нового универсала Volkswagen Arteon
23.03.2018 19:39
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При этом дизайнерам портала Колеса.ру это не помешало создать первые ренденые изображения с новинкой. Основой для рендеров стал лифтбек Volkswagen Arteon, а точнее его дизайн.
Ранее сообщалось, что Volkswagen рассматривает возможность создания семейства Arteon, в частности изучается возможность выпуска еще и универсала Arteon.
Купеобразный седан был представлен на Женевском автосалоне, модель пришла на смену утратившего свою популярность Volkswagen Passat CC.
Дизайн Arteon выполнен по мотивам концепта Sport Coupe Concept GTE, а в отличие от последнего у модели появился иной обвес, а также головная оптика. Силовая линейка автомобиля представлена 6 двигателями, три из которых дизельные.
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