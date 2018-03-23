Опубликованы первые изображения нового универсала Volkswagen Arteon

Несколько дней назад представители компании Volkswagen подтвердили возможность выпуска модели Volkswagen Arteon в кузове универсал, но как обычно подробности о проекте не раскрывают.

При этом дизайнерам портала Колеса.ру это не помешало создать первые ренденые изображения с новинкой. Основой для рендеров стал лифтбек Volkswagen Arteon, а точнее его дизайн.

Ранее сообщалось, что Volkswagen рассматривает возможность создания семейства Arteon, в частности изучается возможность выпуска еще и универсала Arteon.

Купеобразный седан был представлен на Женевском автосалоне, модель пришла на смену утратившего свою популярность Volkswagen Passat CC.

Дизайн Arteon выполнен по мотивам концепта Sport Coupe Concept GTE, а в отличие от последнего у модели появился иной обвес, а также головная оптика. Силовая линейка автомобиля представлена 6 двигателями, три из которых дизельные.