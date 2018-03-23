Как сообщается, «Группа ГАЗ» в Сербии в 2019 году обновит модельную линейку LCV и на выставке были представлены несколько моделей, среди которых шасси «ГАЗель Next», бортовая «ГАЗель Next», самосвал «ГАЗель Next» и бортовой полноприводный автомобиль «ГАЗель Бизнес».

Вся техника на выставке была выставлена при участии Interauto. Последний является официальным дистрибьютором коммерческой техники «Группы ГАЗ» в Сербии.

Группа ГАЗ на рынок Сербии вышла в 2015 году. В 2018 году планируется обновить модельную линейку, а в 2019 году появится линейка техники с двигателями «Евро-6».