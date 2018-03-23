Жуткое ДТП на ФАД «Лена» в Якутии‍, двое в реанимации

В Алданском районе Якутии произошло два крупных ДТП с участием грузовиков.

Жуткое ДТП произошло на ФАД «Лена» в Якутии‍ 21 марта. В результате столкновения КамАЗа и иномарки двое пострадавших оказались в реанимации.

Известно, что 21 марта около 16:30 на 610 км федеральной дороги «Лена» водитель КамАЗ выезжал со второстепенной дороги. В это время по главной дороге ехал Ford Focus, грузовик протаранил его и покалечил водителя и пассажирку.

47-летний водитель и 56-летняя пассажирка получили тяжелые травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение Алданской центральной больницы.