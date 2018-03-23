Foton представила новый тягач Foton Auman EST

«Фотон Мотор» официально представил новый тягач Foton Auman EST, который относится к линейке Super Truck и в нем реализовано огромное количество современных систем.

Новинка получила список систем, которые относятся к безопасности. Так, в тягаче Auman EST добавили систему слежения за разметкой, систему предотвращения опрокидывания ROPS и ESP.

Еще в современном грузовике появилась система Smart Fleet, через которую можно следить за автомобилем онлайн и видеть не только его местоположение, но также и стиль вождения водителя.

В Foton Auman EST установили мотор Cummins X12 мощностью 470 л.с. Он значительно экономичней и производительней среди других моторов в своем классе.

Также в новинке самая большая кабина в своём классе, высота салона почти два метра и спальные места шириной свыше 800 мм.