В Москве продают синюю 26-летнюю «Ниву» за 2,5 млн рублей

Автор объявления указал, что продает синего цвета трехдверный внедорожник 1992 года выпуска.

За этот экземпляр москвич хочет 2,5 миллиона рублей, при этом отмечается, что машину продаст только для коллекции. Выставленный на продажу автомобиль имеет пробег всего 116 км.

Под его капотом располагается 1,6-литровый 75-сильный мотор, который работает с механикой и полным приводом. Также отмечается, что машина в рабочем состоянии и не требует ремонта.